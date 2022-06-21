Giresun Tombul fındığı Türkiye'den sonra AB tarafından da tescillendi - Son Dakika
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Giresun Tombul fındığı Türkiye'den sonra AB tarafından da tescillendi

21.06.2022 10:48
Giresun Tombul fındığı Türkiye'den sonra AB tarafından da tescillendi

Giresun Tombul Fındığı'nın Türkiye'de tescillenmesinin ardından Avrupa Birliği'nde tescillendiği belirtildi.

Giresun Tombul Fındığı'nın Türkiye'de tescillenmesinin ardından Avrupa Birliği'nde tescillendiği belirtildi.

Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen ve Giresun Kalite olarak adlandırılan Giresun Tombul Fındığı Avrupa Birliği nezdindeki tescili ile her türlü kötüye kullanıma ve taklide karşı Avrupa Birliği üye devletlerinin tamamında koruma altına alındı.

Türkiye'den 8. tescilli ürün olarak AB'de yer almasıyla ilgili bilgi veren FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, "Avrupa Birliği Komisyonunda tescil edilerek ülkemizi temsil eden 8'inci ürünümüz Giresun Tombul Fındığı, aynı zamanda menşe adı ile korunan 7'nci coğrafi işaretli ürünümüz olarak Avrupa Birliği Komisyonu kayıtlarında yerini almıştır. Giresun Tombul Fındığı, Giresun ili ile Trabzon'un Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerine kadar olan sahil şeridindeki coğrafi bölgede yetiştirilen, tombul şekle sahip bir sert kabuklu meyve türü olup diğer fındık çeşitleri içerisinde tadı, aroması, ağızda bıraktığı lezzeti, kalite özellikleri, yağ/vitamin ve mineral değerlerinden dolayı diğer çeşitlerden ayırt edici özelliklere sahiptir" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TESCİLLİ ÜRÜNLERİN YOLUNU AÇMIŞTIR"

"Ülkemiz coğrafi işaretli ürünlerde oldukça zengin potansiyele sahiptir" diyen Bayraktar "2015 yılında Cumhurbaşkanımızın yerel ve yöresel değerlerin korunmasında önemli rol oynayan coğrafi işaretler konusunda Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu hatırlatması ve uluslararası tescillere dikkat çekmesi ile birlikte gerek ülkemizde ve gerekse AB Komisyonunda yapılan başvuru ve tescillerde ciddi yol kat edilmiştir. 2018 yılında başlayan AB sürecimiz bugün itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır. Giresun Tombul Fındığı'nın AB Komisyonunda tescil edildiği haberini fındık sezonunun hemen öncesinde almış olmak gerek üreticilerimiz adına ve gerekse pazarlama ve dağıtımını yapan özel/tüzel kişiler adına bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Avrupa Birliği Komisyonuna gerek başvurusu yapılmış ve gerekse tescili yapılmış olan coğrafi işaretli ürünlerin tescil sahiplerine ve başvuru sahiplerine bakıldığında Kooperatif Birliği olarak FİSKOBİRLİK ilk sıradadır. Zira Avrupa'da coğrafi işaretli ürünlerin Birlikler ve kooperatifler adına koruması sağlanmaktır. FİSKOBİRLİK olarak bu konuda örnek bir çalışma yaptığımızın altını çizmek isteriz" diye konuştu.

"TESCİLLİ FINDIĞIN EKONOMİK KATKISI DA ARTACAK"

AB'de tescillenen Giresun Kalite fındığın ekonomik olarak da dönüşüne dikkat çeken Bayraktar, "Avrupa Birliği'nde İspanya, Fransa ve İtalya'da coğrafi işaretli ürünler yıllık 50-60 milyar avroluk bir katma değer yaratmaktadır. Dolayısıyla coğrafi işaretli ürünlerde potansiyeli böylesine yüksek olan ülkemiz için de katma değer sağlamak adına ulusal ve uluslararası alanda güç birliği içerisinde ve tüm çabamız ile çalışarak aktif ve hızlı hareket etmeliyiz. Giresun Tombul Fındığı'nın Avrupa Birliği Komisyonunda başvurudan tescile kadar uzanan tüm süreçlerde coğrafi işaret danışmanımız olarak titizlik ile çalışan, başvuru sürecinden sonra desteklerini esirgemeyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Ahmet Bilge - İHA)

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Giresun'un Tombul Fındığı, AB tarafından tescillendi Giresun'un Tombul Fındığı, AB tarafından tescillendi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun Tombul fındığı Türkiye'den sonra AB tarafından da tescillendi - Son Dakika

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