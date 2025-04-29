Giresun Üniversitesi ve FİSKOBİRLİK Arasında Arazi Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Giresun Üniversitesi ve FİSKOBİRLİK Arasında Arazi Krizi

Giresun Üniversitesi ve FİSKOBİRLİK Arasında Arazi Krizi

Giresun Üniversitesi'nin arazi satışı, FİSKOBİRLİK ile tartışmalara yol açtı. Taraflar anlaşmazlıkta.

29.04.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Üniversitesi'nin genişleme alanında bulunan bir arazinin satışa çıkarılması, üniversite yönetimi ile Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) arasında anlaşmazlığa yol açtı. Üniversite, arazinin satışına tepki gösterirken, FİSKOBİRLİK ise 14 yıldır somut bir adım atılmadığını ileri sürdü.

FİSKOBİRLİK tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu arazinin 2011 yılından bu yana üniversitenin genişleme alanı olarak belirlendiği ancak bu süreçte kamulaştırma ya da takas yönünde herhangi bir ilerleme sağlanamadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Değer eşitliği gözetilerek yapılacak bir takasa her zaman açık olduk. Ancak bugüne kadar üniversite tarafından herhangi bir somut girişimde bulunulmadı. Geçmişte üniversitenin kurulabilmesi adına 53 dönümlük bir arazi düşük bir bedelle üniversiteye devredildi. Buna rağmen ne bu fedakarlığın bir karşılığı görüldü ne de mevcut arazi konusunda yapıcı bir adım atıldı. Üniversiteden kamuoyuna yapılan açıklamalarda, 'Kamulaştırma yapılamadığı, takas yoluna gidildiği ancak görüşmelerin uzun sürdüğü ve sonuçsuz kaldığı' belirtilmiştir. Bu başarısızlığın sorumluluğu bize yüklenemez. FİSKOBİRLİK olarak her zaman, "Takas edilecek gayrimenkuller karşılıklı olarak değerlendirilsin ve değer eşitliği gözetilerek bir takas yapılsın" dedik. Ancak o günden bu yana üniversite tarafından sadece toplantılar ve basın açıklamaları dışında herhangi bir somut adım atılmamıştır" denildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan spekülatif iddiaların kurumu zan altında bıraktığına dikkat çekilerek, tüm kararların Genel Kurul onayıyla ve yasal çerçevede alındığı vurgulandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun Üniversitesi, Yerel Haberler, giresun, Ekonomi, Eğitim, Hukuk, Emlak, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun Üniversitesi ve FİSKOBİRLİK Arasında Arazi Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
16:30
Şanlıurfa ve Mardin’de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:16:12. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun Üniversitesi ve FİSKOBİRLİK Arasında Arazi Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.