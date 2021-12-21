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Giresun Ziraat Odası Başkanı: 37 liraya alıcı bulan fındığın fiyatı 30 liraya geriledi - Son Dakika

Giresun Ziraat Odası Başkanı: 37 liraya alıcı bulan fındığın fiyatı 30 liraya geriledi

21.12.2021 15:15
Giresun Ziraat Odası Başkanı: 37 liraya alıcı bulan fındığın fiyatı 30 liraya geriledi

GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Hafta başı serbest piyasada 37 liraya kadar alıcı bulan fındık fiyatı bugün hızlı bir düşüşle 30 liraya geriledi.

GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Hafta başı serbest piyasada 37 liraya kadar alıcı bulan fındık fiyatı bugün hızlı bir düşüşle 30 liraya geriledi. Bir gün içerisinde fındık fiyatının 7 lira birden değer kaybetmesi normal bir durum değil" dedi.

Karan, yaptığı açıklamada, 2021 yılı fındık sezonunu değerlendirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban alım fiyatı olan 27,5 lira dışında serbest piyasada işlem gören fındığın ortalama 23- 24 lira işlem gördüğünü belirten Karan, son günlerde dolar kurundaki artışa bağlı olarak kilogramda 35 liraya çıkan fındık fiyatının, deposunda fındığı bulunan tüccara ve sanayiciye yaradığını ifade etti. Karan, "Hafta başı serbest piyasada 37 liraya kadar alıcı bulan fındık fiyatı bugün hızlı bir düşüşle 30 liraya geriledi. Bir gün içerisinde fındık fiyatının 7 lira birden değer kaybetmesi normal bir durum değil" dedi.

Karan, fındık fiyatının bugün 39 lira olması gerektiğini belirterek, "Ne yazık ki, fındık fiyatında da büyük oyun oynanmakta ve birileri fındık fiyatını kendine lehine çevirmekte" diye konuştu.'GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ETKİLEYEBİLİR'2022 yılı mahsulü fındığın karanfil doğumuyla dalın ucunda görülmeye başladığını aktaran Karan, "Dünya fındık üretim ve ihracatının lideri olan ülkemizde son yıllar verim ve kalite ön plana çıkmaktadır. Daha fazla üretim ve kaliteli bir fındık üretimi için başlatılan çalışma ve projeler fahiş fiyatlara ulaşan girdi maliyetleri karşısında askıya alınabilir. 500 liraya kadar yükselen gübre fiyatları karşısında geleneksel yöntemle üretim yapan üreticilerimiz dahi bu sene bahçesine ne kışlık ne de yazlık gübre atabilir. Ne kadar karanfil açarsa açsın, püskül gibi fındık doğumu olsun, eğer ürün gübre ile desteklenmezse, zamanında zararlılarla ilaçlı mücadele yapılmazsa hasada kadar dalın ucundaki ürününün üçte biri kaybolur gider bu da rekolte miktarına eksi olarak yansır" dedi.'DÖNÜM BAŞINA 300 LİRA İSTEDİ'

Karan, "Giresun Ziraat Odası olarak, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza sesleniyoruz. Fındık hasat sezonunda verim ve kalite kaybına uğramamak adına bir seferliğine mahsus üreticilere verilen alan bazlı gelir desteği ile mazot ve gübre desteğine ilaveten dönüm başına 300 lira destek ödemesi yapılmalı. Bu destek hem fındık üreticisi için hem de ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlayan fındık için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.


Giresun Ziraat Odası Başkanı: 37 liraya alıcı bulan fındığın fiyatı 30 liraya geriledi
Giresun Ziraat Odası Başkanı: 37 liraya alıcı bulan fındığın fiyatı 30 liraya geriledi
Giresun Ziraat Odası Başkanı: 37 liraya alıcı bulan fındığın fiyatı 30 liraya geriledi

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Odası, Giresun, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Giresun Ziraat Odası Başkanı: 37 liraya alıcı bulan fındığın fiyatı 30 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Giresun Ziraat Odası Başkanı: 37 liraya alıcı bulan fındığın fiyatı 30 liraya geriledi - Son Dakika
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