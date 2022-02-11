GKN Kargo'da Franchise dönemi başlıyor

GKN Kargo yoğunlaşan iş hacmiyle yeni noktalara ulaşmak için Türkiye çapında bayilik vermeye başladı.

GKN Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, geniş dağıtım, depolama ve nakliye ağlarının yanı sıra acente hedefini yükseltmek isteyen GKN Kargo, franchise sistemiyle ailesini büyütmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, sektöre adım attığı 2016 yılından bugüne personel istihdamı, paket teslimatı gibi hedefleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu anda halihazırda 84 acentemiz bulunuyor. Biz bu sayıyı yıl sonuna kadar 120 acenteye çıkarmayı planlıyoruz. GKN ailesine katılmak ve kargo sektörüne yatırım yapmak isteyenlerden demirbaş ve araçlar dışında 250 bin TL bayilik bedeli istiyoruz. Hedefimizde Marmara Bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu, Ege ve Batı Karadeniz Bölgeleri yer alıyor." ifadelerini kullandı..

Bayilik veren rakip firmalara göre pek çok avantajlarının olduğunu aktaran Akyürek, "Ağırlıklı olarak B2B ürün taşıyoruz. Perakende zincirinin en büyükleriyle çalışıyoruz. Sağlam referanslarımız da acentelerimize bu anlamda büyük bir avantaj sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.???????