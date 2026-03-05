Gökçedere\'de hayvancılığı güçlendirecek proje için ilk adım atıldı

Bayburt'un Gökçedere beldesinde hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak proje kapsamında belediye ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında toplantı gerçekleştirildi.

Gökçedere Belediyesi ile DOKAP arasında yapılan görüşmede, beldede hayvancılığı daha da güçlendirmeye yönelik projeler ele alındı. Verimli geçtiği belirtilen toplantıda, üreticilere katkı sunacak ve yerel ekonomiyi destekleyecek adımlar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, planlanan projenin ayrıntılarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Şeker, paylaşımında; "Üreticilerimizin yanında olacak, hayvancılığımıza katkı sağlayacak ve yerel ekonomimizi daha da canlandıracak adımlar atıyoruz. Planladığımız projenin tüm detaylarını çok yakında paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Çalışma ile beldedeki üreticilere destek olunması ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor. - BAYBURT