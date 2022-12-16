ABD'li dev banka Goldman Sachs binlerce çalışanı işten çıkarmayı planlıyor - Son Dakika
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ABD'li dev banka Goldman Sachs binlerce çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

16.12.2022 22:10
ABD'li dev banka Goldman Sachs binlerce çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

ABD'nin dev bankalarından Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı ifade edildi.

ABD merkezli haber sitesi Semafor'da yer alan habere göre; banka genelindeki yöneticilerden düşük performans gösterenleri belirlemelerinin istendiği belirtildi. Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı kaydedilen haberde bunun gelecek yılın başlarında iş gücünde yüzde 8'e varan bir kesintiye yol açabileceği aktarıldı.

KARLILIK HEDEFİNE ULAŞILAMADI

Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon'un şubatta belirlediği karlılık hedefinin gerisinde kaldığı belirtilen haberde, bankanın bireysel bankacılık girişimi Marcus ile zarar ettiği bilgisi verildi. Haberde Goldman Sachs'ın planladığı işten çıkarmanın boyutunun, piyasadaki gerileme sırasında çok sayıda çalışanını işten çıkaran Citigroup ve yaklaşık 200 kişinin işine son veren Barclays gibi diğer Wall Street şirketlerine göre çok daha büyük olduğu aktarıldı.

49 BİN ÇALIŞANI VAR

Salgın döneminde çok sayıda kişiyi işe alan Goldman Sachs'ın çalışan sayısı bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 49 bine ulaşmıştı.

Kaynak: AA
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