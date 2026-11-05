Google, Wyoming'deki ilk veri merkezine 17 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu

Google, ABD'nin Wyoming eyaletinde inşa edeceği ilk veri merkezi kapsamında eyalete uzun vadeli 17 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Wyoming'deki ilk veri merkezinin Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power (AEP) ve Related Digital ortaklığında inşa edileceği bildirildi.

Açıklamada, veri merkezlerinin yerel topluluklarla işbirliği içinde ve sorumlu şekilde inşa edilmesine önem verildiği vurgulanarak, şirketin kullandığı elektriğin maliyetinin yüzde 100'ünü karşılayacağı ve büyümesinden doğrudan kaynaklanan altyapı ihtiyaçlarını üstleneceği kaydedildi.

Suyun sorumlu biçimde kullanılmasına ve yerel su kaynaklarının yenilenmesine yönelik çalışmalara yatırım yapmaya da önem verildiği belirtilen açıklamada, Wyoming'deki veri merkezinin yerel su kaynakları üzerindeki baskıyı en aza indirmek amacıyla hava soğutmalı olarak tasarlanacağı aktarıldı.