Gördes Ayvası Tezgahlarda - Son Dakika
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Ekonomi

Gördes Ayvası Tezgahlarda

Gördes Ayvası Tezgahlarda

Manisa'nın Gördes ilçesi, sağlığa faydalı ayvasıyla bu yıl tezgahlarda yerini aldı.

15.11.2024 08:49
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Kendine has aromasıyla Manisa'nın Gördes ilçesinin sembolü haline gelen ayva, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Meyve olarak tüketildiği gibi kompostosu ve reçeli de yapılan ayva, Manisa'nın Gördes ilçesinde tezgahlarda yerini almaya başladı. Sarı rengiyle göz zevki de sunan ayvanın, sindirim sistemini desteklemek başta olmak uzere sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Gördes'in sembolü haline gelen ayva, büyüklüğüne göre 30 ila 50 TL arasında satışa sunuluyor. Kimi zaman bir tanesi 1 kilogramın üzerinde gelen Gördes ayvası bu sene bolluğuyla da dikkat çekiyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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