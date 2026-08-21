Gördes'te İncir Üretimi İncelendi
Gördes'te incir bahçesinde deneme üretimi yapıldı; alternatif ürün imkanları değerlendirildi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında deneme üretimi yapılan incir bahçesinde incelemelerde bulunuldu.
Kaymakam Sercan Sakarya'nın da katıldığı incelemede, ilçede deneme üretimi yapılan incir bahçesi incelenerek üretim süreci değerlendirildi.
Gördes Kaymakamı Sakarya ve beraberindeki yetkililer, ilçede deneme üretimi gerçekleştirilen incir bahçesini inceleyerek üretim süreci hakkında bilgi aldı.
Yapılan değerlendirmelerde, incir üretiminin Gördes'in tarımsal ürün desenine kazandırılması ve üreticilere alternatif ürün imkanlarının sunulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
İlçede tarımın geliştirilmesi ve ürün deseninin zenginleştirilmesine katkı sağlayacak yenilikçi uygulamaların üreticiler açısından önemli fırsatlar oluşturacağı belirtilirken, bölge şartlarına uygun alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.
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