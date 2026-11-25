Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, özellikle tek gözde aniden gelişen görme kaybının hafife alınmaması gerektiğini, retina atardamarı tıkanıklıklarında gecikmenin kalıcı görme kaybına yol açabileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çeliker, gözün arka bölümünde bulunan ve görmenin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan retina tabakasının sağlıklı çalışabilmesi için yeterli kan dolaşımına ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Retinanın ışığı algılayarak görüntünün beyne iletilmesini sağlayan hassas bir doku olduğu bilgisini paylaşan Çeliker, bu bölgeyi besleyen atardamarların veya kanı retinadan uzaklaştıran toplardamarların tıkanmasının görme fonksiyonlarını ciddi şekilde etkileyebileceğini kaydetti.

Çeliker, gözde damar tıkanıklığının ağrısız ve ani görme kaybına yol açabileceği uyarısında bulunarak, özellikle retina atardamarı tıkanıklığında zamanında müdahale edilmemesinin kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabileceğine dikkati çekti.

"Ağrı olmaması tehlikenin olmadığı anlamına gelmez"

Göz damar tıkanıklıklarının çoğu zaman ağrı olmadan ortaya çıkabildiğini belirten Çeliker, bu nedenle hastaların yaşadıkları görme değişikliklerini başlangıçta önemsemeyebildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hastalarımız bazen 'Gözümde hiçbir ağrı yoktu, bir anda görmem azaldı' şeklinde şikayetlerle başvurabiliyor. Görme kaybı bazen tamamen, bazen de görme alanının yalnızca belirli bir bölümünde meydana gelebiliyor. Özellikle tek gözde ani kararma, bulanıklaşma veya görüntünün bir kısmının kaybolması önemli bir uyarı işaretidir. Ağrı olmaması tehlikenin olmadığı anlamına gelmez. Ani görme kaybı yaşayan kişilerin kendiliğinden düzelmesini beklemeden acil sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor."

Görme kaybının bazı durumlarda kısa süre içerisinde kendiliğinden düzelebildiğine dikkati çeken Çeliker, bu durumun da mutlaka araştırılması gerektiğini vurguladı.

Çeliker, "Bazı hastalarda bir gözde birkaç dakika süren görme kaybı yaşanabilir ve ardından görme yeniden normale dönebilir. Ancak görmenin düzelmesi tehlikenin tamamen geçtiği anlamına gelmez. Göze giden kan akışının geçici olarak azalması, beyin damarlarını da ilgilendiren bir dolaşım sorununun habercisi olabilir. Özellikle damar kaynaklı geçici görme kayıpları, inme riski açısından acil değerlendirme gerektirir. Bu nedenle kısa süreli görme kayıpları da kesinlikle ihmal edilmemelidir." tavsiyesinde bulundu.

"Yüksek tansiyon ve diyabet, riski artırabilir"

Göz damar tıkanıklıklarının bazı sistemik hastalıklarla ilişkili olabildiğini belirten Çeliker, özellikle hipertansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliği bulunan bireylerin göz sağlığı açısından da risk taşıyabildiğini ifade etti.

Çeliker, "Göz damarları, vücudumuzdaki genel damar sağlığından bağımsız değildir. Yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, kalp ve damar hastalıkları ile sigara kullanımı retina damar tıkanıklıkları açısından önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte retina atardamarı tıkanıklığına neden olan pıhtı veya damar içi birikimler, kalp ya da boyundaki damarlarla ilişkili olabilir. Bu nedenle gözde damar tıkanıklığı tespit edilen hastalarda yalnızca görme kaybına değil, altta yatan sistemik hastalıklara da odaklanılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Retina atardamarı ve toplardamarı tıkanıklıklarının farklı klinik tablolar oluşturduğunu belirten Çeliker, doğru tanı ve uygun tedavi yaklaşımının önemine dikkati çeken Çeliker, şunları kaydetti:

"Retina atardamarı tıkanıklığı, gözün kanla beslenmesini doğrudan etkilediği için acil müdahale gerektiren bir durumdur. Özellikle merkezi retina atardamarı tıkanıklığı, gözde gelişen bir inme olarak değerlendirilir ve hastanın gecikmeden inme değerlendirmesi yapılabilen bir acil servise yönlendirilmesi gerekir. Retina toplardamarı tıkanıklıklarında ise kanın retinadan uzaklaştırılması bozulur. Buna bağlı olarak retina tabakasında kanamalar ve görme merkezinde sıvı birikimi gelişebilir. Bu hastalarda göz içi enjeksiyonlar gibi tedaviler uygulanabilir. Ancak tedavi planı tıkanıklığın türüne, hastalığın şiddetine ve retinada meydana gelen değişikliklere göre belirlenir."

Göz damar tıkanıklıklarının değerlendirilmesinde detaylı göz dibi muayenesinin önemine değinen Çeliker, gerekli hastalarda optik koherens tomografi (OCT) ve retina damar görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabildiğini belirtti.

Özellikle ani gelişen görme kayıplarında erken değerlendirmenin büyük önem taşıdığının altını çizen Çeliker, "Hastalar bazen görmelerinin kendiliğinden düzeleceğini düşünerek saatlerce, hatta günlerce bekleyebiliyor. Oysa retina atardamarı tıkanıklığında geçen süre, görme kaybının kalıcı hale gelmesi açısından kritik olabilir. Erken başvuru her zaman kaybedilen görmenin geri kazanılacağı anlamına gelmese de uygun müdahale ve olası inme riskinin değerlendirilmesi açısından hayati önem taşır. Tek gözde aniden gelişen kararma, bulanıklaşma veya görme kaybı yaşayan kişiler, ağrı hissetmeseler bile zaman kaybetmeden acil sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." ifadelerini kullandı.