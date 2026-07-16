Gram altın 6.097 liraya düştü

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 97 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 141 liradan tamamladı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 97 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 11 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 29 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine dair endişeleri hafifletmesiyle önceki gün altının ons fiyatında yükselişler görülürken, Orta Doğu'da gerilimin hala devam etmesi altını baskılayan temel unsur olarak öne çıkıyor.

ABD'nin İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını yeniden devreye alması ve bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi Brent petrolün fiyatının yükselmesine sebep olurken, bu durum enflasyonist riskleri canlı tutuyor. Pozitif ekonomik verilerle Fed'in faiz artırımına gideceği yönündeki beklenti azalsa da fiyatlamalardan çıkmadı. Bu durum doları desteklerken, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.