Gram Altın 6,592 TL'den İşlem Görüyor - Son Dakika
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Gram Altın 6,592 TL'den İşlem Görüyor

05.06.2026 09:58
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Gram altın, güne düşerek 6,592 TL seviyesine indi; ons altın fiyatı ise 4,449 dolarda işlem görmekte.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 592 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 621 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 592 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 300 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 449 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin devam eden belirsizlikle petrol fiyatlarında görülen yükselişler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması da altın fiyatlarını olumsuz etkilerken, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, ABD'de bu hafta JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik tahminlerin güç kazanabileceğini belirtti.

Uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından dolayı Çin ve Hindistan'da da altın talebi azaldı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde büyümenin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 6,592 TL'den İşlem Görüyor - Son Dakika

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