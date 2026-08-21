Gram Altın 7 Bin 30 Lira Seviyesinde - Son Dakika
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Gram Altın 7 Bin 30 Lira Seviyesinde

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Gram altın, gününe 7 bin 30 liradan başlayarak yükselişini sürdürüyor. Ons altın da artışta.

Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 30 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 6 bin 973 liradan tamamlamıştı. Bugün ise alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 7 bin 30 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 459 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 652 liradan satılıyor.

ABD Hazine Bakanlığının piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirmesiyle altının onsunda yaşanan yükseliş devam ediyor.

ABD Hazinesinin tahvil hamlesi etkisiyle neredeyse son 3 ayın zirvesinde olan altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 550 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına dair öngörülerinin hafiflemesi altının yükselişinde etkili olurken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, önleyici nitelikte faiz artışı yapılıp yapılmamasına dair çok fazla şey duyduğunu ancak bunun çözülmesi gereken acil bir sorun olduğuna yönelik pek bir kanıt göremediğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle ons altın, nisan ayından bu yana ilk kez 3 hafta üst üste yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik "ekonomik operasyon" ilan etti. Trump, "Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, ayrıca finans kuruluşları, şirketler, havalimanları veya devlet kurumları aracılığıyla İran'a herhangi bir tür "can simidi" sağlayan ülkeleri de "muazzam ekonomik sonuçlarla" karşılaşmakla tehdit etti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ons Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 7 Bin 30 Lira Seviyesinde - Son Dakika

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