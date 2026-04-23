Gram Altın Düşüşte

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gram altın, güne düşüşle 6 bin 610 liradan işlem görüyor; çeyrek altın 11 bin 210 lira.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 610 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 6 bin 850 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 bin 810 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 800 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 710 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına karşın, ABD/İsrail-İran savaşına da ateşkes sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki kısmi yükseliş altın fiyatlarını baskılıyor.

Bununla birlikte dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi de altını baskılayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü, imalat sanayi ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:26:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.