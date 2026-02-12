Gram Altında Düşüş: 7.110 Lira - Son Dakika
Ekonomi

Gram Altında Düşüş: 7.110 Lira

12.02.2026 09:36
Gram altın, güne 7.110 liradan başlarken çeyrek altın 12.214 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 110 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7 bin 137,4 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 110 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 214 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 197 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,4 azalışla 5 bin 69 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerle dolara olan talep artarken, altın fiyatlarında düşüşler görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

TCMB geçen yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Enes Batur gözaltına alındı
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Gram Altında Düşüş: 7.110 Lira
