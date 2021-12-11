Gram, çeyrek, tam altın kaç lira oldu? İşte son rakamlar

İşte 11 Aralık Cumartesi güncel altın alış satış verileri...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Geçtiğimiz hafta 700 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 795 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.265 liradan alınıyor. 10 Aralık'ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.295 TL.

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın bugün 2.505 liradan alınıyor, 2.573 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 4 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 5 bin 007 liradan alınırken 5 bin 110 liradan satışta.