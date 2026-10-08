GSO meclisi yeni dönem yönetimini seçti, Konukoğlu ve Ünverdi yeniden başkan oldu

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) 2026-2030 döneminde görev alacak yeni meclis divanı, yönetim kurulu, delege ve disiplin kurulu üyeleri seçildi.

3 Ekim'de yapılan ve 35 meslek grubunda 213 meslek komite üyesinin seçildiği GSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri seçiminin ardından oluşan 89 kişilik meclis, ilk toplantısını gerçekleştirerek GSO'nun 10'uncu dönem meclis divanı, yönetim kurulu, delege ve disiplin kurulu üyelerini belirledi.

Seçim sonuçlarına göre Adil Sani Konukoğlu Meclis Başkanlığı, Adnan Ünverdi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

GSO seçimlerinde Adil Sani Konukoğlu başkanlığındaki Meclis Divan Kurulu'nda, Başkan Yardımcılığına Vedat Topçuoğlu, Başar Küçükparmak, Katip Üyeliğe ise Ali Özpolat seçildi.

Adnan Ünverdi başkanlığındaki Yönetim Kurulu'nda Ali Can Koçak, Ercan Sayın, Mustafa Özgüler, Melike Yüksel, Bora Tezel, İbrahim Kara, Salih Eruslu, Mehmet Cihan Koçer, Metin Tepe ve Gözde Yılmaz yer aldı.

GSO Disiplin Kurulu'na Ali Konukoğlu, Emine Ferhan Sağım, Cevdet Akınal, Metin Yıldırımdemir, Serkan Ünverdi, Hakan Aslansoy seçildi.

GSO'nun TOBB Delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Adil Sani Konukoğlu, Adnan Ünverdi, Mustafa Topçuoğlu, Sami Konukoğlu, Burhan Çağdaş, Cemil Direkçi, Metin Erturhan.

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gerçekleştirilen seçimlerin GSO ve Gaziantep sanayisi açısından hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde meclis üyeleriyle birlikte ortak akıl ve istişare kültürü içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Gaziantep'in tüm zorluklara rağmen üretim, ihracat, istihdam ve yatırım alanlarında büyük bir azimle mücadelesini sürdürdüğünü belirten Konukoğlu, Gaziantep sanayisinin gücünü yeni dönemde daha ileri taşınmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

Gaziantep sanayisinin değişen küresel ekonomik koşullara uyum sağlamasının, rekabet gücünü korumasının ve sürdürülebilir büyümesini devam ettirmesinin önemine işaret eden Konukoğlu, GSO olarak üyelerin sorun, talep ve beklentilerini yakından takip ederek çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Konukoğlu, yeni dönemde de Gaziantep sanayisinin ortak sesi olmaya ve kentin ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yeniden Meclis Başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı oda ve meclis üyelerine teşekkür eden Konukoğlu, "Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde, Gaziantep sanayisinin hedefleri doğrultusunda hep birlikte çalışacağız. Önceki dönemde görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni dönemde görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyor, seçimlerin Odamız, üyelerimiz, sanayimiz ve Gaziantep iş dünyası için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı değerlendirmede, Gaziantep Sanayi Odası'nın yeni döneminde kentin sanayi ve iş dünyasının gelişimine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Gaziantep'in güçlü üretim altyapısı, girişimcilik kültürü ve ihracat tecrübesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Ünverdi, önümüzdeki dönemde de bu potansiyeli daha da geliştirmeyi hedefledikleri söyledi.

Sanayicilerin rekabet gücünün artırılması, katma değerli üretimin geliştirilmesi, ihracatın çeşitlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi, savunma sanayisi ile yüksek teknolojiye geçiş ve nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesinin öncelikli çalışma alanları arasında yer almaya devam edeceğini belirten Ünverdi, GSO olarak Oda üyelerinin her zaman yanında olmaya, hizmet kalitesini artırmaya ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı Oda ve meclis üyelerine teşekkür eden Ünverdi, yeni dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Ünverdi, "Önümüzdeki dönemde de Odamızın tüm organlarıyla uyum içerisinde, istişare anlayışı çerçevesinde Gaziantep sanayisini daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz. Bugüne kadar görev yaptığımız tüm yönetim kurulu, meclis ve divan kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyor, yeni dönemin Odamız, üyelerimiz ve Gaziantep iş dünyası için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni dönemde görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.