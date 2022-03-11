GTB başkanları İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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GTB başkanları İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı

11.03.2022 15:53
GTB başkanları İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

GTB Başkanları yayımladıkları mesajda, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden mısralara dökülen İstiklal Marşı'nın ecdadımızın destansı bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirttiler.

İstiklal Marşı'nın, ulusumuzun ortak duygu, inanç ve iradesini temsil ettiğine vurgu yapan GTB Başkanları, "Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele yıllarında kaleme aldığı İstiklal Marşımız, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyen aziz milletimizin asil ruhunu yansıtan ölümsüz bir eser olarak kalplere nakşedilmiştir. Çetin geçen kurtuluş mücadelesi döneminde bağımsızlık, inanç ve azim temalarıyla kaleme alınan ve gönüllere işlenen İstiklal Marşımız; işgal kuvvetlerine karşı mücadele eden yiğit ecdadımız için büyük moral kaynağı olmuştur. Tüm dünyaya karşı ortak haykırışımızın ve dik duruşumuzun sembolü olan İstiklal Marşımızın her kelimesi her mısrası bu manada büyük bir anlam taşımaktadır. 'Korkma" diyerek başlayan ve "Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal "diyerek sona eren bu müstesna marş, milletimizin sinesinde ebediyen yaşayacaktır. İstiklal marşımızı milli ve manevi duygularla kaleme alan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hissettiği bu güçlü maneviyatı hissetmek ve bu ölümsüz ruhu sonsuzluğa taşımak millet olarak hepimizin en ulvi görevidir. Günümüzden bir asır önce yazılan ve her okuduğumuzda ve her dinlediğimizde halen ilk günkü ruhla bizleri sarıp sarmalayan, bağımsızlık sevdamızı ve vatan sevgimizi tüm benliğimize kadar hissettiren İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulünün 101.yıl dönümünü kutluyor, bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bütün milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Besni'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yılı kutlandı Besni'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yılı kutlandı İstiklal Marşı'nın her dizesini 41 resimle tuvale yansıttılar İstiklal Marşı'nın her dizesini 41 resimle tuvale yansıttılar

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Milli, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTB başkanları İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GTB başkanları İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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