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GÜBRETAŞ'ın 9 aylık net karı 307,8 milyon TL oldu - Son Dakika

GÜBRETAŞ'ın 9 aylık net karı 307,8 milyon TL oldu

11.11.2021 13:05
GÜBRETAŞ'ın 9 aylık net karı 307,8 milyon TL oldu

GÜBRETAŞ'ın konsolide net dönem karı yılın dokuz ayında 307,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

GÜBRETAŞ'ın konsolide net dönem karı yılın dokuz ayında 307,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye faaliyetlerinde yılın dokuz ayında çeşitli bileşimlerde 625 bin 70 ton katı gübre, 41 bin 136 ton sıvı ve toz gübre üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimde yüzde 40 artış sağlandı. Katı gübre satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir artış görülürken sıvı ve toz gübre satış miktarı da yüzde 25 arttı.

Bunun sonucunda GÜBRETAŞ'ın Türkiye faaliyetlerinde toplam net satış tutarı 4 milyar 966 milyon TL olarak gerçekleşirken, bağlı ortaklıklarının katkısıyla konsolide net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla 6 milyar 216 milyon TL'ye ulaştı.

Satışlardaki artışa paralel olarak ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem karı ise dokuz ayda 307,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, 70 yıldır bitki besleme alanında öncü kurum olduklarını belirterek, "Tarımsal sürdürülebilirliğin, bitki besleme ürünlerinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasıyla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle üreticilerimizin gübre tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşamaması ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması adına, bitki besleme sektöründe küresel çapta yaşanan tedarik sıkıntılarına ve piyasalardaki dalgalanmalara karşı tüm imkanlarımızı seferber ettik. Özellikle salgının ülkemizde görüldüğü ilk dönemde gübre tedarikinin süreceği açıklanarak olası bir panik atmosferinin ve gıda krizinin önüne geçildi." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik konusunu uçtan uca ele aldıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Çalışma ortamlarının güvenliğinden, faaliyetlerdeki verimliliğe ve ürünlerimizdeki kaliteye kadar tüm operasyonel süreçlerimizde sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimdeki en önemli girdi olan gübrenin üreticiye kalite standartlarımız çerçevesinde kesintisiz ulaşmasını sağlıyor. Yatırım çalışmalarıyla gelişen operasyonel faaliyetlerin beraberinde ürün çeşitliliği ve maliyet optimizasyonu sağlanması, tarımsal üretim tarafında üreticilerin faydasına oluyor. Tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği artıracak ve üreticilere fayda sağlayacak projeler geliştirmek birinci önceliğimiz. Arazide reçetelendirme faaliyetleri, üretici bilinçlendirme ve toprak analizi eğitimleri, dijital danışmanlık hizmetleri ve Model Üretim Alanları projesi gibi birçok çalışmayla üreticileri bilimsel yöntemlere ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına teşvik ediyoruz."

Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın üreticilere fayda üreten bir kurum olduğunu ifade ederek, "Kurumsal tecrübemiz, yeni durumlara kolayca adapte olabilme ve güçlü çözüm üretme kabiliyetimizi güçlendiriyor. Dünya piyasalarını, ham madde ve emtia hareketleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden ekibimizle, özellikle salgın dönemi ve sonrasında oluşan belirsizlik ve olumsuzlukları etkili bir şekilde yönettik. Öngörülerimiz performansımıza yansıdı. Çalışmalarımız mali tablolarımıza pozitif ivme kazandırarak paydaşlarımızı da memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GÜBRETAŞ'ın 9 aylık net karı 307,8 milyon TL oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: GÜBRETAŞ'ın 9 aylık net karı 307,8 milyon TL oldu - Son Dakika
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