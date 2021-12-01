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Güler Sabancı: "Çimsa ve Bunol dünya çapında başarı için bilgi birikimini birleştiriyor" - Son Dakika

Güler Sabancı: "Çimsa ve Bunol dünya çapında başarı için bilgi birikimini birleştiriyor"

01.12.2021 13:35
Güler Sabancı: "Çimsa ve Bunol dünya çapında başarı için bilgi birikimini birleştiriyor"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Çimsa ve Bunol olarak yarım asrı aşan bilgi birikimlerini, dünya çapında başarılara imza atmak için birleştirdiklerini bildirdi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Çimsa ve Bunol olarak yarım asrı aşan bilgi birikimlerini, dünya çapında başarılara imza atmak için birleştirdiklerini bildirdi.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding üst yönetimi, temmuzda Cimsa Sabanci Cement BV tarafından devralınan İspanya'nın Valensiya şehrindeki Bunol Çimento Fabrikasını ziyaret ederek, fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun ve Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar yer aldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, ziyarette çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kendisini ve yönetim ekibini ağırladıkları için teşekkür etti.

Güler Sabancı, "50 yılı aşkın süredir tecrübemizin olduğu çimento ve yapı malzemeleri sektörü, her zaman portföyümüzdeki ve stratejimizdeki en önemli faaliyet alanlarından oldu. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi, Bunol'un yarım asırlık tecrübesi ile birleştirerek sizlerle dünya çapında başarılara imza atacağız. Bir fabrikayı, bir şirketi başarılı kılan, çalışanlarıdır. Bu ortaklıkta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok başarılı olacağınıza eminim." ifadelerini kullandı.

Fabrikada daha fazla kadın çalışan olmasını arzu ettiğini kaydeden Sabancı, çeşitliliğin daha iyi iş sonuçlarına ulaşmada önemli olduğunu bildirdi.

"Çimsa markasını birlikte daha ileriye taşıyacağız"

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper ise Çimsa'nın yapı malzemeleri sektörünün global oyuncusu olma yolculuğunda çalışanların rolünün çok büyük olacağını bildirdi.

Alper, "Bilgi birikimlerimizi paylaşarak Çimsa markasını birlikte daha ileriye taşıyacağız. Global olarak portföyümüze kattığımız her şirket bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Güler Sabancı ve Cenk Alper, Bunol fabrikasında üretilen ilk Çimsa markalı çimento torbalarını birlikte imzaladı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güler Sabancı: 'Çimsa ve Bunol dünya çapında başarı için bilgi birikimini birleştiriyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Güler Sabancı: "Çimsa ve Bunol dünya çapında başarı için bilgi birikimini birleştiriyor" - Son Dakika
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