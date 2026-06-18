Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde Değişiklik - Son Dakika
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Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde Değişiklik

18.06.2026 08:49
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Yeni düzenlemeyle 7 milyon liraya kadar başvurular bölge komisyonlarına, üstü merkezi komisyonlara.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamındaki başvurularda, konusu 7 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, bu miktarı aşanlarda merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.???????

Buna göre düzenleme kapsamına giren başvurularda, konusu 7 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 7 milyon lirayı aşanlarda ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili kılındı.

Bugüne kadar sınır 3 milyon lira olarak uygulanıyordu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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