Gümüşhane\'nin Kürtün ilçesinde yöresel ürünler dünyaya tanıtılıyor

Ekonomi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi'nde hayata geçirilen projelerle bölgeye ait yöresel ürünler dünyaya tanıtılıyor.

Gümüşhane'nin Kürtün İlçesi Özkürtün Beldesi'nde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle hayata geçirilen projelerle Kürtün ilçesinin doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve yöresel ürünleri dünyaya tanıtılıyor. Projelerle birlikte bölgeye ait değerlerin canlı tutulmasını hedeflediklerini söyleyen Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, hayata geçirilen projeler kapsamında eğlence alanları, hobi bahçeleri ve seyir teraslarının da hizmete sokulduğunu söyledi. Gerçekleşen projelerle birlikte beldede yer alan konaklama tesisinde konaklama sürelerinin de artmaya başladığının altını çizen Başkan Turgut, "Bu durumu projenin sürdürülebilirliği açısından çok kıymetli buluyorum. Kürtün ilçesindeki bütün değerlerimiz, üretim yaparken gençlerimiz, kadınlarımız ve hatta çocuklarımız bile bu projenin ortak paydasında yer aldılar" dedi.

"Vatandaşlarımızdan aldığımız ürünlerle üretim yapıyoruz"

Vatandaşlardan aldıkları ürünleri projeler kapsamında aldıkları desteklerle oluşturdukları tesiste işleyip paketlediklerini kaydeden Başkan Turgut, "Yörenin meşhur turşularından galdirik, taflan, kiraz, fasulye ve kızılcık turşusu yapıyoruz. Bu saydığım ürünleri kadınlarımız ve gençlerimizin yanında çocuklar da toplayıp getiriyor. Ücretlerini de peşin alıyorlar. Köylerimizin bazılarında çilek üretimi yapılmaktadır. Kasa işi alıp burada işliyoruz. Yine incirimizden hem turşu hem de reçel yapıyoruz. Kızılcığın marmelat, şurup ve reçelini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan unutulmaya yüz tutan mutfak kültürünü de canlandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Turgut, "Yöresel olarak yapılmakta olan elma, armut pekmezi ve sirkesi; incir, ahududu, böğürtlen, çalı çileği, kızılcık, kuşburnu reçel ve marmeladı gibi birçok vitamin kaynağı değerin yeniden yapılmaya başlanması ve unutulmaya yüz tutan mutfak kültürünün bir değer olarak hatırlanıp yeniden korunmasını ve tanıtılmasını sağladık" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE