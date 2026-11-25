Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,12 artarak 2 milyar 8 milyon 189 bin 376 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 331 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 368 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.