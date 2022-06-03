Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 artışla 988,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 990 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.616 liradan satılıyor. Dün, yüzde 1,2 artışla günü 1.868,6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.866,1 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN GÖZLERİ ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik verilerin ardından altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri açıklamalarında şahin tonu korurken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını, birkaç ay devam eden aşağı yönlü okumaların görülmesi gerektiğini belirtti. Bugün, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin beklendiğini ifade eden analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin yakından takip edileceğini vurguladı.

TÜFE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde perakende satışlar da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 2,98, yıllık yüzde 73,50 artışla beklentilerin altında kaldı.

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