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Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor

04.01.2022 10:35

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,25 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 14,94'ten, sterlin ise 17,84'ten alıcı buluyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 13,0922'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 13,2540 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,13 değer kazanarak 14,9460'tan, sterlin/TL yüzde 1,33 yükselişle 17,8420'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü kaydederek, dolar talebinin dünya genelinde arttığını bildirdi. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş sayısı verileri takip edileceğini ifade eden analistler, Omicron varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.

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dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor - Son Dakika
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