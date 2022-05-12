Güneş enerjisiyle çalışan oyuncaklar çocuklardan çok büyüklerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Güneş enerjisiyle çalışan ve ham maddesi geri dönüştürülebilir materyallerden üretilen oyuncaklar, sergilendiği etkinlikte çocuklardan çok yetişkinlerin ilgilisini çekiyor.

Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda sergilenen farklı ebat, fiyat ve özellikteki güneş enerjili oyuncaklar temiz enerjinin kullanım alanlarının çeşitliliğine yönelik örnek oluşturuyor ve her yaştan insanın temiz enerjiye ilgisini artırıyor.

Fiyatları 5 ile 60 avro arası değişen ve yap-boz paket halinde satılan oyuncakların, kırılması halinde parçaları geri dönüşüme gönderilebiliyor.

Kullanılan panel ve motorların üretiminin Çin'de, tasarımının ise Almanya da yapıldığı oyuncaklar, lazer kesim teknolojisiyle araba, yel değirmeni, ev, ibadethane, uçak, rüzgar türbini gibi farklı şekillerde üretilebiliyor.

Oyuncakların üreten Sol-Expert Group firması Üst Yöneticisi (CEO) Veronika Repky AA muhabirine, temiz enerji kullanımının ulaşım ve enerji sektörleriyle sınırlı olmadığını belirtti.

İklim değişikliği, küresel ısınma gibi sorunların çağın ve tüm insanlığın sorumluluğunda olduğunu ifade eden Repky, "Biz de doğa dostu oyuncaklar üreterek, kirliliğe sebep olan materyalleri daha az kullanarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Oyuncaklar görüntüde basit birer materyal gibi gözükebilir ancak temiz enerjinin kullanımına yönelik her yaştan farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor. Bu fuarda yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Koleksiyon yapanlar yanında çocuklarına oyuncak olsun diye satın alanlar da oldu. İlgiden son derece memnunuz." diye konuştu.