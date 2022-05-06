Güney Afrika madenlerinde hidrojenle çalışan kamyonlar kullanılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika madenlerinde hidrojenle çalışan kamyonlar kullanılacak

06.05.2022 21:06
Güney Afrika madenlerinde hidrojenle çalışan kamyonlar kullanılacak

İngiltere merkezli Güney Afrikalı madencilik firması Anglo American, "dünyanın hidrojenle çalışan en büyük kamyonunu" Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir platin madeninde tanıttı.

İngiltere merkezli Güney Afrikalı madencilik firması Anglo American, "dünyanın hidrojenle çalışan en büyük kamyonunu" Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir platin madeninde tanıttı.

Firmadan yapılan açıklamada, Güney Afrika'daki madenlerde 2030 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna sahip taşıma çözümü geliştirmek için, hidrojenle çalışan kamyon kullanımı projesinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu proje kapsamında her biri yıllık yaklaşık bir milyon litre fosil yakıt kullanan 40 adet dizel yakıtlı araçtan oluşan bir filonun, her biri 300 tona yakın yük taşıma kapasitesine sahip yeşil hidrojenle çalışan kamyonlarla değiştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, tanıtımda yaptığı konuşmada, hidrojenle çalışan bu kamyonun piyasaya sürülmesinin Güney Afrika'nın tomurcuklanan yeşil hidrojen ekonomisi için "dev bir adım" olduğunu söyledi.

Ramaphosa, "Bugün burada piyasaya sürülen şey, yalnızca etkileyici bir makine parçası değil, hidrojenle çalışan bütün bir ekosistemin doğuşudur." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyanın önde gelen altın, elmas ve platin üreticileri arasında yer alıyor.

Güney Afrika kökenli Anglo American, merkezini 1999 yılında Londra'ya taşımadan önce ülkenin en büyük firmalarından biri olma özelliği taşıyordu.

YORUMLAR
500
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübilesi: Harry ve Andrew balkon fotoğrafında yer almayacak Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübilesi: Harry ve Andrew balkon fotoğrafında yer almayacak

Güney Afrika, Madencilik, England, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güney Afrika madenlerinde hidrojenle çalışan kamyonlar kullanılacak - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:41 İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika madenlerinde hidrojenle çalışan kamyonlar kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement