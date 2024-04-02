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Güney Kore menşeli yassı çelik ürününe damping soruşturması açılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Güney Kore menşeli yassı çelik ürününe damping soruşturması açılacak

Ticaret Bakanlığı, Güney Kore menşeli 'rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik (kalın levha)' ürününe yönelik damping soruşturması açılması kararı aldı. Yerli üretici tarafından sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, ekonomik göstergelerde bozulma olduğu tespit edildi. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, anılan ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi.

02.04.2024 09:03  Güncelleme: 09:05
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Güney Kore menşeli "rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik (kalın levha)" ürününe yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Güney Kore menşeli "rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik (kalın levha)" ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar tespit edildi.

Yerli üretici tarafından zarar iddiasıyla sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede, üretim, yurt içi satış miktarı, birim karlılığı, stok miktarı, stok çevrim hızı, ürün nakit akışı, kapasite kullanım oranı, istihdam, verimlilik ve pazar payı gibi temel ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edildi.

İnceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla anılan ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güney Kore menşeli yassı çelik ürününe damping soruşturması açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore menşeli yassı çelik ürününe damping soruşturması açılacak - Son Dakika
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