Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı: Zaman kaybetmeden üretim ve ihracata odaklanmalıyız

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yerel seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Zaman kaybetmeden üretim ve ihracata odaklanmalıyız" dedi.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından göreve seçilenleri kutlayan Başkan Celal Kadooğlu, "Öncelikle seçimlerin sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyor ve yeni seçilen tüm başkanlarımızı ve belediye meclis üyelerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Seçimlerin demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmesinin ülkemiz demokrasisinin geldiği aşamayı göstermesi açısından önemli olduğuna da dikkat çeken Başkan Kadooğlu, zaman kaybetmeden ekonomideki makro dengelerin iyileştirilmesi için çalışmak gerektiğini ifade etti. Başkan Celal Kadooğlu, "Seçimler artık geride kaldı. Eğer erken seçim olmazsa önümüzde dört yıllık seçimsiz bir süreç var. Zaman kaybetmeden önümüzdeki bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Başta ekonomi olmak üzere hemen her alanda yapılacak çok işimiz var. Ekonomide özellikle enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması çok önemli. Bu anlamda kaybedecek zamanımız yok. Enflasyonu düşürmenin yolu da daha çok üretmekten, istihdam oluşturmaktan ve ihracattan geçiyor. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, ülkemizin hedefleri doğrultusunda ihracatımızı artırmak için yurt dışındaki mevcut pazarlarımızı güçlendirmek ve yeni pazarlar elde etmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Ülke olarak seçimleri geride bırakıp asıl gündemimiz olan üretim ve ihracata odaklandığımızda hedeflerimize kolayca ulaşabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
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İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi amacıyla Türkiye'nin deneyimlerini aktarmak için Özbek yetkililerle ortak çalışma yürütüyor. İKO yönetimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek kuyumcu işletmelerini inceledi. İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede, İKO'nun birikim ve imkanlarıyla Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.
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