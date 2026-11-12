Güneydoğu Anadolu tekstil ihracatı 10 ayda 3 milyar 26 milyon 571 bin dolara ulaştı - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu tekstil ihracatı 10 ayda 3 milyar 26 milyon 571 bin dolara ulaştı

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Güneydoğu Anadolu'dan ocak-ekim döneminde 3 milyar 26 milyon 571 bin dolarlık tekstil ihracatı yapıldı; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış kaydedildi. GATHİB Başkanı Mete Akcan, savaş, lojistik sorunlar ve artan maliyetlere rağmen 187 ülkeye ulaşıldığını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 10 ayında 3 milyar 26 milyon 571 bin dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölgenin tekstil ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 arttı.

Bölgeden en fazla tekstil ihracatı 843 milyon 878 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Bu ülkeleri 724 milyon 614 bin dolarla Orta Doğu, 361 milyon 734 bin dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (GATHİB) ülke bazında ihracatında 287 milyon 127 bin dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Irak'ı 265 milyon 498 bin dolarla İngiltere ve 225 milyon 428 bin dolarla Suriye izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Mete Akcan, bölgeden 187 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

Bu yılın küresel ölçekte zorlu geçtiğini belirten Akcan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ve dünyada yaşanan savaşlar, bu çatışmaların beraberinde getirdiği lojistik sorunlar ve artan maliyetler, küresel pazarlardaki rekabet koşullarını kuşkusuz zorlaştırdı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız yüksek bir performans sergileyerek 187 ülkeye ulaşmayı başardı. Ekim ayında Birliğimizden gerçekleştirilen 310 milyon 531 bin dolarlık ihracat da sektörümüzdeki toparlanma sürecinin kararlılıkla devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor."

Kaynak: AA
Güneydoğu AnadoluTekstilİhracatEkonomiSon Dakika

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