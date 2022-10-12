Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

12.10.2022 10:16
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 245 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 245 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 306 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 976 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 245 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,7 ile ithal kömür ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 460 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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