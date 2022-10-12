Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 245 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 306 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 976 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 245 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,7 ile ithal kömür ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 460 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.