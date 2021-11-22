Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 28,18 26,38 6,82 QUA Granite Hayal Yapı 11,90 11,20 6,25 Tofaş Oto Fabrikası 68,20 64,45 5,82 Kerevitaş Gıda 4,71 4,48 5,13 Kartonsan 54,55 52,15 4,60 Aksa Enerji 8,42 8,05 4,60 Ege Endüstri 1.614,30 1.545,20 4,47 Netaş Telekomünikasyon 18,20 17,50 4,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,59 6,35 3,78 İskenderun Demir Çelik 17,62 17,03 3,46 Verusa Holding 50,85 49,20 3,35 Global Yatırım Holding 2,18 2,11 3,32 Parsan 34,22 33,16 3,20 Türk İlaç Serum 10,12 9,81 3,16 Logo Yazılım 43,84 42,50 3,15 Hektaş 9,95 9,67 2,90 Gübre Fabrikaları 74,15 72,10 2,84 Kardemir (D) 8,41 8,18 2,81 Kervan Gıda 12,81 12,46 2,81 Esenboğa Elektrik 28,76 28,00 2,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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