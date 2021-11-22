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Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

22.11.2021 13:36
Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Deva Holding28,1826,386,82QUA...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Deva Holding28,1826,386,82
QUA Granite Hayal Yapı11,9011,206,25
Tofaş Oto Fabrikası68,2064,455,82
Kerevitaş Gıda4,714,485,13
Kartonsan54,5552,154,60
Aksa Enerji8,428,054,60
Ege Endüstri1.614,301.545,204,47
Netaş Telekomünikasyon18,2017,504,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,596,353,78
İskenderun Demir Çelik17,6217,033,46
Verusa Holding50,8549,203,35
Global Yatırım Holding2,182,113,32
Parsan34,2233,163,20
Türk İlaç Serum10,129,813,16
Logo Yazılım43,8442,503,15
Hektaş9,959,672,90
Gübre Fabrikaları74,1572,102,84
Kardemir (D)8,418,182,81
Kervan Gıda12,8112,462,81
Esenboğa Elektrik28,7628,002,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Deva Holding, Kerevitaş, Tofaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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