Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|28,18
|26,38
|6,82
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,90
|11,20
|6,25
|Tofaş Oto Fabrikası
|68,20
|64,45
|5,82
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|4,48
|5,13
|Kartonsan
|54,55
|52,15
|4,60
|Aksa Enerji
|8,42
|8,05
|4,60
|Ege Endüstri
|1.614,30
|1.545,20
|4,47
|Netaş Telekomünikasyon
|18,20
|17,50
|4,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,59
|6,35
|3,78
|İskenderun Demir Çelik
|17,62
|17,03
|3,46
|Verusa Holding
|50,85
|49,20
|3,35
|Global Yatırım Holding
|2,18
|2,11
|3,32
|Parsan
|34,22
|33,16
|3,20
|Türk İlaç Serum
|10,12
|9,81
|3,16
|Logo Yazılım
|43,84
|42,50
|3,15
|Hektaş
|9,95
|9,67
|2,90
|Gübre Fabrikaları
|74,15
|72,10
|2,84
|Kardemir (D)
|8,41
|8,18
|2,81
|Kervan Gıda
|12,81
|12,46
|2,81
|Esenboğa Elektrik
|28,76
|28,00
|2,71
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi