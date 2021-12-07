Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|14,31
|13,34
|7,27
|Akçansa
|20,12
|19,10
|5,34
|BİM Mağazalar
|76,25
|73,00
|4,45
|Global Yatırım Holding
|2,41
|2,32
|3,88
|Doğuş Otomotiv
|50,00
|48,16
|3,82
|Anadolu Efes
|28,08
|27,08
|3,69
|Ege Endüstri
|1.954,00
|1.886,50
|3,58
|Ereğli Demir Çelik
|24,50
|23,66
|3,55
|Kardemir (D)
|9,61
|9,30
|3,33
|Bera Holding
|11,65
|11,28
|3,28
|Türk Hava Yolları
|19,25
|18,69
|3,00
|Torunlar GMYO
|4,59
|4,47
|2,68
|Türk Telekom
|10,60
|10,33
|2,61
|ASELSAN
|23,06
|22,54
|2,31
|Aksa Enerji
|9,67
|9,46
|2,22
|Pegasus
|96,45
|94,45
|2,12
|Esenboğa Elektrik
|33,08
|32,40
|2,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,38
|19,97
|2,05
|TAV Havalimanları
|34,80
|34,10
|2,05
|Karsan Otomotiv
|4,48
|4,39
|2,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi