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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

07.12.2021 13:41
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şişe Cam14,3113,347,27
Akçansa20,1219,105,34
BİM Mağazalar76,2573,004,45
Global Yatırım Holding2,412,323,88
Doğuş Otomotiv50,0048,163,82
Anadolu Efes28,0827,083,69
Ege Endüstri1.954,001.886,503,58
Ereğli Demir Çelik24,5023,663,55
Kardemir (D)9,619,303,33
Bera Holding11,6511,283,28
Türk Hava Yolları19,2518,693,00
Torunlar GMYO4,594,472,68
Türk Telekom10,6010,332,61
ASELSAN23,0622,542,31
Aksa Enerji9,679,462,22
Pegasus96,4594,452,12
Esenboğa Elektrik33,0832,402,10
Tümosan Motor ve Traktör20,3819,972,05
TAV Havalimanları34,8034,102,05
Karsan Otomotiv4,484,392,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Yatırım, Akçansa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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