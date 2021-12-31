Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|33,00
|31,08
|6,18
|Eczacıbaşı İlaç
|7,51
|7,19
|4,45
|Türk Hava Yolları
|20,94
|20,14
|3,97
|Mavi Giyim
|69,60
|66,95
|3,96
|Aygaz
|22,86
|22,02
|3,81
|MLP Sağlık
|30,60
|29,50
|3,73
|Alarko GMYO
|33,20
|32,06
|3,56
|Kerevitaş Gıda
|4,74
|4,59
|3,27
|Turkcell
|19,36
|18,79
|3,03
|Pegasus
|87,70
|85,15
|2,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,96
|30,10
|2,86
|Karsan Otomotiv
|3,48
|3,39
|2,65
|Şişe Cam
|13,81
|13,47
|2,52
|İş Finansal Kiralama
|3,18
|3,11
|2,25
|Petkim
|7,91
|7,74
|2,20
|Vestel Beyaz Eşya
|8,14
|7,97
|2,13
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,00
|11,75
|2,13
|Enerjisa Enerji
|12,48
|12,22
|2,13
|Tüpraş
|155,80
|152,60
|2,10
|Şekerbank
|1,03
|1,01
|1,98
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi