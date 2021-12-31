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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

31.12.2021 13:37
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları33,0031,086,18
Eczacıbaşı İlaç7,517,194,45
Türk Hava Yolları20,9420,143,97
Mavi Giyim69,6066,953,96
Aygaz22,8622,023,81
MLP Sağlık30,6029,503,73
Alarko GMYO33,2032,063,56
Kerevitaş Gıda4,744,593,27
Turkcell19,3618,793,03
Pegasus87,7085,152,99
Kordsa Teknik Tekstil30,9630,102,86
Karsan Otomotiv3,483,392,65
Şişe Cam13,8113,472,52
İş Finansal Kiralama3,183,112,25
Petkim7,917,742,20
Vestel Beyaz Eşya8,147,972,13
QUA Granite Hayal Yapı12,0011,752,13
Enerjisa Enerji12,4812,222,13
Tüpraş155,80152,602,10
Şekerbank1,031,011,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Eczacıbaşı, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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