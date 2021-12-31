Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 33,00 31,08 6,18 Eczacıbaşı İlaç 7,51 7,19 4,45 Türk Hava Yolları 20,94 20,14 3,97 Mavi Giyim 69,60 66,95 3,96 Aygaz 22,86 22,02 3,81 MLP Sağlık 30,60 29,50 3,73 Alarko GMYO 33,20 32,06 3,56 Kerevitaş Gıda 4,74 4,59 3,27 Turkcell 19,36 18,79 3,03 Pegasus 87,70 85,15 2,99 Kordsa Teknik Tekstil 30,96 30,10 2,86 Karsan Otomotiv 3,48 3,39 2,65 Şişe Cam 13,81 13,47 2,52 İş Finansal Kiralama 3,18 3,11 2,25 Petkim 7,91 7,74 2,20 Vestel Beyaz Eşya 8,14 7,97 2,13 QUA Granite Hayal Yapı 12,00 11,75 2,13 Enerjisa Enerji 12,48 12,22 2,13 Tüpraş 155,80 152,60 2,10 Şekerbank 1,03 1,01 1,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)