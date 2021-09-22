Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|621.882.789
|Garanti Bankası
|454.186.295
|Ereğli Demir Çelik
|390.633.725
|Kardemir (D)
|343.469.669
|Petkim
|302.283.865
|Tüpraş
|242.279.742
|Şişe Cam
|189.194.614
|Yapı ve Kredi Bankası
|168.760.693
|Akbank
|135.099.395
|Pegasus
|119.119.906
|İş Bankası (C)
|100.388.759
|Koç Holding
|72.238.675
|SASA Polyester
|66.784.639
|Koza Altın
|64.743.114
|Gübre Fabrikaları
|57.482.237
|TAV Havalimanları
|56.579.369
|Torunlar GMYO
|55.623.251
|ASELSAN
|54.497.983
|Ford Otosan
|53.823.085
|Koza Madencilik
|43.540.134
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi