Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 621.882.789 Garanti Bankası 454.186.295 Ereğli Demir Çelik 390.633.725 Kardemir (D) 343.469.669 Petkim 302.283.865 Tüpraş 242.279.742 Şişe Cam 189.194.614 Yapı ve Kredi Bankası 168.760.693 Akbank 135.099.395 Pegasus 119.119.906 İş Bankası (C) 100.388.759 Koç Holding 72.238.675 SASA Polyester 66.784.639 Koza Altın 64.743.114 Gübre Fabrikaları 57.482.237 TAV Havalimanları 56.579.369 Torunlar GMYO 55.623.251 ASELSAN 54.497.983 Ford Otosan 53.823.085 Koza Madencilik 43.540.134 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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