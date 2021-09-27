Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|705.406.931
|Garanti BBVA
|618.909.501
|Şişe Cam
|257.252.427
|Kardemir (D)
|246.741.052
|Yapı ve Kredi Bankası
|242.685.972
|Tüpraş
|241.733.343
|Petkim
|241.254.106
|Pegasus
|227.980.338
|Ereğli Demir Çelik
|198.965.579
|SASA Polyester
|183.502.846
|Arçelik
|132.342.462
|TAV Havalimanları
|131.600.060
|Sabancı Holding
|119.599.594
|İş Bankası (C)
|113.644.057
|Akbank
|110.845.227
|Ford Otosan
|96.971.627
|Fenerbahçe Futbol
|90.202.428
|Koza Altın
|87.841.151
|Bim Mağazalar
|86.532.143
|Çimsa
|81.341.474
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi