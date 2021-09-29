Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|586.270.152
|Garanti BBVA
|527.849.282
|Koza Altın
|308.132.583
|Tüpraş
|260.221.667
|Şişe Cam
|242.578.783
|Arçelik
|182.925.109
|Akbank
|151.328.520
|SASA Polyester
|145.370.612
|Petkim
|136.617.062
|Ereğli Demir Çelik
|134.335.751
|Yapı ve Kredi Bankası
|129.693.343
|Koza Madencilik
|126.932.256
|Kardemir (D)
|126.519.044
|İş Bankası (C)
|122.311.428
|Sabancı Holding
|92.023.955
|Pegasus
|82.768.230
|Vakıflar Bankası
|77.086.564
|Ford Otosan
|69.274.201
|TAV Havalimanları
|66.090.167
|Aksa
|62.341.307
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi