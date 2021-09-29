Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 586.270.152 Garanti BBVA 527.849.282 Koza Altın 308.132.583 Tüpraş 260.221.667 Şişe Cam 242.578.783 Arçelik 182.925.109 Akbank 151.328.520 SASA Polyester 145.370.612 Petkim 136.617.062 Ereğli Demir Çelik 134.335.751 Yapı ve Kredi Bankası 129.693.343 Koza Madencilik 126.932.256 Kardemir (D) 126.519.044 İş Bankası (C) 122.311.428 Sabancı Holding 92.023.955 Pegasus 82.768.230 Vakıflar Bankası 77.086.564 Ford Otosan 69.274.201 TAV Havalimanları 66.090.167 Aksa 62.341.307 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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