Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 765.588.337 Türk Hava Yolları 569.972.701 Şişe Cam 437.950.449 Tüpraş 433.086.013 Yapı ve Kredi Bankası 365.273.891 Kardemir (D) 321.692.319 Ereğli Demir Çelik 167.767.371 Akbank 164.648.145 Petkim 133.376.893 Koza Altın 124.004.106 Pegasus 122.834.519 Emlak Konut GMYO 107.220.597 İş Bankası (C) 103.553.830 ASELSAN 102.823.707 Arçelik 91.247.311 Odaş Elektrik 88.364.051 Turkcell 85.284.173 TAV Havalimanları 84.566.109 SASA Polyester 81.433.362 Ford Otosan 81.037.469 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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