Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|765.588.337
|Türk Hava Yolları
|569.972.701
|Şişe Cam
|437.950.449
|Tüpraş
|433.086.013
|Yapı ve Kredi Bankası
|365.273.891
|Kardemir (D)
|321.692.319
|Ereğli Demir Çelik
|167.767.371
|Akbank
|164.648.145
|Petkim
|133.376.893
|Koza Altın
|124.004.106
|Pegasus
|122.834.519
|Emlak Konut GMYO
|107.220.597
|İş Bankası (C)
|103.553.830
|ASELSAN
|102.823.707
|Arçelik
|91.247.311
|Odaş Elektrik
|88.364.051
|Turkcell
|85.284.173
|TAV Havalimanları
|84.566.109
|SASA Polyester
|81.433.362
|Ford Otosan
|81.037.469
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi