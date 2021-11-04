Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.970.795.142 Garanti BBVA 1.240.222.001 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 455.221.217 Kardemir (D) 423.263.451 Tüpraş 344.932.882 İş Bankası (C) 336.793.931 TAV Havalimanları 328.390.851 Pegasus 320.291.443 Akbank 308.337.586 Yapı ve Kredi Bankası 307.329.230 Ereğli Demir Çelik 305.329.496 Şişe Cam 296.609.673 Koza Altın 244.145.862 Halkbank 230.514.391 Vakıflar Bankası 211.338.581 Koç Holding 195.881.434 Ford Otosan 187.180.289 Erbosan 178.012.820 Karsan Otomotiv 166.995.922 Doğan Holding 164.392.021 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı

Asgari ücrette yüzde 25-30 arası artış bekleniyor! İşte masadaki zamlı maaşlar

Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti

Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu

Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak

OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok

Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız

4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi