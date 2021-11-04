Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.970.795.142
|Garanti BBVA
|1.240.222.001
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|455.221.217
|Kardemir (D)
|423.263.451
|Tüpraş
|344.932.882
|İş Bankası (C)
|336.793.931
|TAV Havalimanları
|328.390.851
|Pegasus
|320.291.443
|Akbank
|308.337.586
|Yapı ve Kredi Bankası
|307.329.230
|Ereğli Demir Çelik
|305.329.496
|Şişe Cam
|296.609.673
|Koza Altın
|244.145.862
|Halkbank
|230.514.391
|Vakıflar Bankası
|211.338.581
|Koç Holding
|195.881.434
|Ford Otosan
|187.180.289
|Erbosan
|178.012.820
|Karsan Otomotiv
|166.995.922
|Doğan Holding
|164.392.021
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi