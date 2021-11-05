Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.350.532.639
|Garanti Bankası
|1.124.200.865
|Emlak Konut GMYO
|518.794.252
|Tüpraş
|501.646.969
|ASELSAN
|357.496.965
|Akbank
|320.070.870
|Kardemir (D)
|304.715.974
|Yapı ve Kredi Bankası
|277.240.761
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|254.703.318
|Ereğli Demir Çelik
|244.372.933
|Turkcell
|218.448.766
|Pegasus
|204.656.015
|İş Bankası (C)
|184.452.641
|Sabancı Holding
|169.756.985
|Vakıflar Bankası
|168.435.697
|Koza Altın
|165.362.840
|Petkim
|144.867.697
|Arçelik
|142.498.152
|Ford Otosan
|142.389.240
|Şişe Cam
|128.891.217
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi