Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.350.532.639 Garanti Bankası 1.124.200.865 Emlak Konut GMYO 518.794.252 Tüpraş 501.646.969 ASELSAN 357.496.965 Akbank 320.070.870 Kardemir (D) 304.715.974 Yapı ve Kredi Bankası 277.240.761 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 254.703.318 Ereğli Demir Çelik 244.372.933 Turkcell 218.448.766 Pegasus 204.656.015 İş Bankası (C) 184.452.641 Sabancı Holding 169.756.985 Vakıflar Bankası 168.435.697 Koza Altın 165.362.840 Petkim 144.867.697 Arçelik 142.498.152 Ford Otosan 142.389.240 Şişe Cam 128.891.217 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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