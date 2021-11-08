Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.470.831.869
|Garanti BBVA
|1.153.819.855
|Petkim
|750.523.759
|ASELSAN
|555.782.263
|Kardemir (D)
|497.387.590
|Şişe Cam
|494.388.761
|İş Bankası (C)
|363.830.640
|Ereğli Demir Çelik
|360.572.939
|Yapı ve Kredi Bankası
|348.254.055
|Pegasus
|280.085.839
|Koza Altın
|270.311.371
|Akbank
|254.069.845
|Koç Holding
|243.946.775
|Tüpraş
|243.905.160
|Ford Otosan
|227.266.908
|Vakıflar Bankası
|196.328.099
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|188.231.984
|SASA Polyester
|187.006.540
|Halkbank
|155.220.760
|Ege Endüstri
|144.907.984
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi