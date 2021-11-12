Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.106.137.835
|Garanti Bankası
|656.976.597
|Türk Hava Yolları
|546.436.727
|Kardemir (D)
|480.198.930
|Tüpraş
|395.064.259
|Odaş Elektrik
|277.775.229
|ASELSAN
|276.767.956
|İş Bankası (C)
|269.387.043
|Koza Altın
|268.800.420
|Ereğli Demir Çelik
|263.871.537
|Şişe Cam
|258.565.995
|SASA Polyester
|252.721.790
|Doğuş Otomotiv
|196.906.844
|Yapı ve Kredi Bankası
|189.299.449
|Ford Otosan
|169.443.119
|Akbank
|115.707.991
|Bera Holding
|109.963.600
|Arçelik
|105.891.294
|Tofaş Oto Fabrikası
|104.096.097
|Koza Madencilik
|103.795.790
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi