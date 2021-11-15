Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.482.332.021
|Petkim
|1.251.107.492
|Akbank
|1.123.817.851
|Yapı ve Kredi Bankası
|912.699.507
|Şişe Cam
|878.484.750
|Kardemir (D)
|813.025.937
|İş Bankası (C)
|810.174.821
|Halkbank
|711.781.803
|Ereğli Demir Çelik
|600.905.526
|Vakıflar Bankası
|557.044.332
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|537.355.456
|Koç Holding
|527.565.084
|Sabancı Holding
|510.959.651
|ASELSAN
|456.993.101
|SASA Polyester
|450.965.750
|Tüpraş
|448.631.138
|Şekerbank
|419.587.910
|Koza Altın
|364.937.535
|Bim Mağazalar
|341.014.840
|Ford Otosan
|312.342.379
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi