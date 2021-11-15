Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.482.332.021 Petkim 1.251.107.492 Akbank 1.123.817.851 Yapı ve Kredi Bankası 912.699.507 Şişe Cam 878.484.750 Kardemir (D) 813.025.937 İş Bankası (C) 810.174.821 Halkbank 711.781.803 Ereğli Demir Çelik 600.905.526 Vakıflar Bankası 557.044.332 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 537.355.456 Koç Holding 527.565.084 Sabancı Holding 510.959.651 ASELSAN 456.993.101 SASA Polyester 450.965.750 Tüpraş 448.631.138 Şekerbank 419.587.910 Koza Altın 364.937.535 Bim Mağazalar 341.014.840 Ford Otosan 312.342.379 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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