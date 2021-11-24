Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|2.297.921.562
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.352.172.702
|Petkim
|1.323.417.889
|Kardemir (D)
|1.283.473.043
|Akbank
|1.199.895.522
|Şişe Cam
|1.171.896.426
|Türk Hava Yolları
|1.045.883.763
|SASA Polyester
|1.030.068.035
|Tüpraş
|830.171.165
|Ereğli Demir Çelik
|801.206.080
|ASELSAN
|709.292.332
|İş Bankası (C)
|539.671.776
|Koç Holding
|474.048.060
|Sabancı Holding
|454.556.974
|Emlak Konut GMYO
|415.563.300
|Koza Altın
|397.234.816
|Pegasus
|354.447.389
|Ford Otosan
|319.043.708
|Doğan Holding
|289.953.579
|Tofaş Oto Fabrikası
|266.288.239
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi