Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.147.497.066
|Türk Hava Yolları
|1.677.332.111
|Şişe Cam
|1.527.270.660
|SASA Polyester
|1.232.672.954
|Kardemir (D)
|1.039.311.979
|Petkim
|837.716.191
|Koza Altın
|789.945.445
|ASELSAN
|754.064.895
|Yapı ve Kredi Bankası
|701.823.942
|Ereğli Demir Çelik
|627.625.749
|Akbank
|582.924.701
|Hektaş
|505.942.261
|Tüpraş
|477.400.722
|Pegasus
|405.399.860
|Koç Holding
|387.739.705
|Sabancı Holding
|360.794.755
|İş Bankası (C)
|310.244.427
|TAV Havalimanları
|299.445.985
|Ford Otosan
|280.212.285
|Tofaş Oto Fabrikası
|253.723.498
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi