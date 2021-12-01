Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.147.497.066 Türk Hava Yolları 1.677.332.111 Şişe Cam 1.527.270.660 SASA Polyester 1.232.672.954 Kardemir (D) 1.039.311.979 Petkim 837.716.191 Koza Altın 789.945.445 ASELSAN 754.064.895 Yapı ve Kredi Bankası 701.823.942 Ereğli Demir Çelik 627.625.749 Akbank 582.924.701 Hektaş 505.942.261 Tüpraş 477.400.722 Pegasus 405.399.860 Koç Holding 387.739.705 Sabancı Holding 360.794.755 İş Bankası (C) 310.244.427 TAV Havalimanları 299.445.985 Ford Otosan 280.212.285 Tofaş Oto Fabrikası 253.723.498 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi

Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!

İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!

Mansur Yavaş'a MHP'den bir tehdit daha: Artık hasmımızdır!

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor

Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!

Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum