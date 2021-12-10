Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.392.689.964 Kardemir (D) 1.231.776.899 Şişe Cam 1.190.920.555 Petkim 1.012.795.465 Tüpraş 901.436.111 Garanti BBVA 846.452.093 ASELSAN 836.564.657 Koza Altın 793.380.885 BİM Mağazalar 705.065.993 TAV Havalimanları 527.850.403 Emlak Konut GMYO 521.474.916 SASA Polyester 487.945.081 Akbank 478.953.056 Sabancı Holding 461.916.288 Ereğli Demir Çelik 444.711.499 İş Bankası (C) 401.727.581 Pegasus 392.818.530 Yapı ve Kredi Bankası 377.838.590 Hektaş 373.358.774 Tekfen Holding 294.993.525 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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