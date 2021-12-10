Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.392.689.964
|Kardemir (D)
|1.231.776.899
|Şişe Cam
|1.190.920.555
|Petkim
|1.012.795.465
|Tüpraş
|901.436.111
|Garanti BBVA
|846.452.093
|ASELSAN
|836.564.657
|Koza Altın
|793.380.885
|BİM Mağazalar
|705.065.993
|TAV Havalimanları
|527.850.403
|Emlak Konut GMYO
|521.474.916
|SASA Polyester
|487.945.081
|Akbank
|478.953.056
|Sabancı Holding
|461.916.288
|Ereğli Demir Çelik
|444.711.499
|İş Bankası (C)
|401.727.581
|Pegasus
|392.818.530
|Yapı ve Kredi Bankası
|377.838.590
|Hektaş
|373.358.774
|Tekfen Holding
|294.993.525
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi