Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|966.833.696
|Ereğli Demir Çelik
|806.040.424
|Sasa Polyester
|725.261.876
|Türk Hava Yolları
|661.813.747
|Şişe Cam
|588.661.638
|Kardemir (D)
|575.104.093
|Yapı ve Kredi Bank.
|449.460.567
|Petkim
|438.435.262
|Akbank
|399.881.490
|Aselsan
|380.753.974
|Emlak Konut GMYO
|328.049.619
|İş Bankası (C)
|300.723.430
|Koza Altın
|259.999.406
|Tüpraş
|242.268.214
|Bim Mağazalar
|233.680.683
|Hektaş
|188.934.009
|Koç Holding
|169.394.104
|Alarko GMYO
|154.492.589
|Gübre Fabrik.
|129.115.512
|Ford Otosan
|125.602.555
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi