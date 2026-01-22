Gürsu tarımı Libya'ya açılıyor - Son Dakika
Gürsu tarımı Libya'ya açılıyor

Gürsu tarımı Libya\'ya açılıyor
22.01.2026 16:40  Güncelleme: 16:42
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve ekibi, ANASİAD ile birlikte Libya’da tarım üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Yüzlerce iş birliği fırsatı ve tarımsal potansiyel değerlendirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve ekibi, Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği ANASİAD ile birlikte Libya'ya bir dizi görüşme ve ziyaret için program gerçekleştirdi. Heyet, Libya'da Gürsu tarımı için çok önemli iş birlikleri ve görüşmelerin temelini attı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a, Belediye Başkan Yardımcıları Adem Yıldırım, Hakan Şener ve ARGE Müdürü Hüseyin Özmen eşlik etti. ANASİAD Başkanı Hakan Birkan'ın ve yönetim kurulunun da katıldığı görüşmelerde, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Libya Tarım Araştırma Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Libya Ticaret Müşaviri Suat Özbek, Libya Askeri Ataşesi İlkay Beril Aydemir, Libyalı İş İnsanı Abdurrauf Mustafa Buhajar, Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Genel Birliği Fuarlar İdaresi Başkanı İsam Abu Abdullah Aloul ziyaret edildi.

Gürsu Sınırlarını Aşan Tarımsal Hamleler

Tarım başlıklı toplantıların yapıldığı görüşmelerde, Gürsu'nun tarımsal potansiyeline ilişkin sunumlar paylaşıldı. Gürsu tarımını ve tarım ürünlerini, kooperatif yapısını, atılacak iş birliği adımlarını detaylı aktaran Gürsu Belediyesi Heyeti, arge tabanlı iş fikirlerini ve projelerini, önerilerini de paylaştı. Yapılan temaslarla hem Türkiye'den Libya'ya ürün akışının hızlandırılması hem de Afrika pazarının kapısının daha geniş şekilde açılması hedefleniyor.

Libya ziyareti ile ilgili Gürsu tarımında çok önemli bir ticaret hamlesini daha hayata geçireceklerini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Temel amacımız sadece Gürsumuza değil, bölgesel kalkınmaya da destek sunacak, tarımdaki söz sahibi olduğumuz gücü perçinleyecek yeni ve sağlam ticari köprüler kurmak" dedi.

ANASİAD ve Gürsu Belediyesi arasındaki bu sinerjiyle, Libya ile kurulacak bu güçlü iş birliği sayesinde yalnızca ikili ticari ilişkileri değil, aynı zamanda Afrika kıtasının genelindeki pazarlara erişim de güçlenecek. Bu doğrultuda Libya, hedef pazar olmanın ötesinde, Afrika'ya açılan bir kapı olarak değerlendiriliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gürsu tarımı Libya'ya açılıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gürsu tarımı Libya'ya açılıyor - Son Dakika
