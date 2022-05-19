Türkiye nisanda 210,4 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye nisanda 210,4 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

19.05.2022 10:40
Türkiye nisanda 210,4 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin nisan ayında 210 milyon 429 bin dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin nisan ayında 210 milyon 429 bin dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi.

Gürüz, yaptığı yazılı açıklamada, Türk yaş meyve sebze sektörünün nisanda 334 bin 86 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendirdiğini belirtti.

Sektörün dış satımını değerlendiren Gürüz, şu bilgileri verdi:

"Nisanda Türkiye geneli sektör ihracatımız geçen yılın eş değer dönemine kıyasla yüzde 4 artışla 210 milyon 429 bin dolara ulaştı. Nisanda en çok ihraç ettiğimiz ürünler arasında yüzde 43 artış ve 60 milyon dolarla domates birinci, yüzde 5 artış ve 25,6 milyon dolarla limon ikinci, yüzde 8 düşüş ve 25 milyon dolarla biber üçüncü sırada yer aldı. Aynı dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları nar, çay, mandarin ve karpuzda yakaladık. Bu ürünlerde yüzde 345'e varan artışlar elde ettik."

Gürüz, nisanda en fazla ihracatı 46,3 milyon dolarla Rusya'ya yaptıklarını, Romanya'nın 27,2 milyon dolarla ikinci, Almanya'nın da 18,1 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Ferhat Gürüz, Türkiye'nin ocak-nisan dönemi yaş meyve sebze ihracatının da 972,7 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Türkiye nisanda 210,4 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
Türkiye nisanda 210,4 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

YORUMLAR
500
Aksaray'da üretilen Mercedes-Benz kamyonlar Nisan ayında en çok Almanya'ya ihraç edildi Aksaray'da üretilen Mercedes-Benz kamyonlar Nisan ayında en çok Almanya'ya ihraç edildi Türkiye Ocak-Nisanda ABD'ye Otomotiv İhracatını Yüzde 34 Artırdı Türkiye Ocak-Nisanda ABD'ye Otomotiv İhracatını Yüzde 34 Artırdı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye nisanda 210,4 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:51 Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:24:07. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye nisanda 210,4 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement