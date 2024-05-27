Güven Endeksi Hizmet Sektöründe Sabit, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Azaldı

Ekonomi

Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı. - İSTANBUL